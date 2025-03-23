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        Haberler Gündem Komşu aileler kavga etti: 1 ölü, 3 yaralı - Güncel haberler

        Komşu aileler kavga etti: 1 ölü, 3 yaralı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kavgalı olan komşular arasında çıkan kavgada 1 kişi tabancayla vurularak öldürülürken, 3 kişi de darp sonucu yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 02:01 Güncelleme: 23.03.2025 - 02:01
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        Komşu aileler kavga etti: 1 ölü, 3 yaralı
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        Olay, saat 16.00 sıralarında Gebze ilçesine bağlı Barış Mahallesi 1819/1 Sokak üzerindeki bir apartmanın önünde meydana geldi.

        Apartmanın ortak kullanımı konusunda anlaşmazlık yaşayan 2 komşu aile dün akşam saatlerinde tartıştı. Aynı konuyla ilgili bugün de karşı karşıya gelen aileler arasında taşlı sopalı kavga çıktı. Kavga sırasında sopalarla darp edilen 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken, Yusuf Bayrak (38) ise silahla vuruldu.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, tabancayla vurulan Yusuf Bayrak, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, darp sonucu yaralanan 2 kişi Gebze’de özel bir hastaneye, diğeri ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır Yaralı olarak tedavi altına alınan Yusuf Bayrak, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

        Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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