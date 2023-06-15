AA

Ayrıcalıklar Komitesi, Johnson'ın, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da 2020-2021 döneminde düzenlenen partilere katılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmanın sonuçlarını açıkladı. Johnson'ın, bilerek ve isteyerek milletvekillerini ve Komite'yi yanılttığı sonucuna ulaşan Ayrıcalıklar Komitesi, bunun birkaç kez tekrar ettiğini belirtti.

"KOMİTE'Yİ AŞAĞILAMAKLA" SUÇLANDI Fotoğraf: Associated Press Komite, Johnson'ı, geçen hafta katıldığı oturumlarda milletvekillerini yanıltarak "demokratik süreci baltalamak ve Komiteyi aşağılamakla" da suçladı. "Aşağılama, çok ciddiydi çünkü hükümetin en yetkili üyesi Başbakan tarafından yapıldı." açıklamasının yer aldığı Komite raporunda, Johnson'a yaptırım tavsiyeleri sıralandı. Komite, milletvekilliğinden 10 Haziran'da istifa eden Johnson'a, eski milletvekillerinin parlamentoya girişte kullandığı kartın verilmemesi önerisinde bulundu.

TARTIŞILAN 10 NUMARA PARTİLERİ Fotoğraf: Associated Press İngiltere'de polis, 2020 ve 2021'de COVID-19 kısıtlamalarının ihlal edildiği öne sürülen 12 olayla ilgili haberlerin ardından geçen sene başında soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında Johnson'a, kendi doğum günü partisine katılmaktan para cezası verilmişti. Dönemin Başbakanı Johnson, COVID-19 kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle aldığı para cezasının ardından 12 Mayıs'ta özür dilemiş ancak görevinden istifa etmeyeceğini açıklamıştı. Polis soruşturmasının ardından kıdemli müsteşar Sue Gray de partilerle ilgili raporunu yayımlamıştı. Raporda, COVID-19 kısıtlamalarının sürdüğü dönemde Başbakanlık'ta düzenlenen partilerin çoğunda kuralların ihlal edildiği, temizlik ve güvenlik personelinin de "kabul edilemez" bir muameleyle karşı karşıya kaldığı bildirilmişti. Raporda, o dönem Başbakanlık'ta yapılan birçok etkinliğin düzenlenmesine izin verilmemesi gerektiğine işaret edilerek, endişelerini dile getiren personele de saygı gösterilmediği kaydedilmişti.

JOHNSON 'KASITLI DEĞİL' DEMİŞTİ Fotoğraf: Associated Press Johnson, 21 Mart'ta yaptığı açıklamada, COVID-19 salgını sırasında Başbakanlık'ta karantina kurallarının ihlal edildiği partilere katılımıyla ilgili parlamentoyu yanılttığını kabul etmiş, ancak bunu "kasıtlı" yapmadığını savunmuştu. Johnson, milletvekilliğinden istifa mektubunda ise "Ayrıcalıklar Komitesi'nden aldığım bir mektupta, beni parlamentodan uzaklaştırmak için aleyhimdeki davaları kullanmaya kararlı olduklarını açıkça belirttiler" ifadesini kullanmıştı. * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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