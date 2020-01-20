KOMEK başvurusu nasıl yapılır? sorusu Kocaeli'de yaşayan vatandaşlar tarafından soruluyor. 2005 yılından itibaren KOMEK kurslarına Kocaeli sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlar başvurabiliyor. KOMEK kursları, Kocaeli'nin 12 ilçesinde 42 kurs merkezinde hizmet veriyor. KOMEK kursu ile ilgili detaylar haberimizde.

KOMEK BAŞVURU FORMU 2020

KOMEK başvuru formu kursiyer girişi sayfası üzerinden TC. Kimlik No ve doğum tarihini girdikten sonra açılıyor. Başvurunun geçerli olması için açılan formda bilgilerin eksiksiz ve doğru şekilde doldurulması gerekiyor.

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KOMEK KURSİYER ŞARTNAMESİ

1.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü'ne bağlı olan KO-MEK'te tüm hizmetler ücretsizdir. Kursiyerler ürettiği ürünle ilgili masrafları karşılamakla yükümlüdür.

2.Kullanıcılar, verdikleri her bilginin doğru ve geçerli olduğunu kabul eder. Bu bilgilerden dolayı oluşabilecek sorunlardan KO-MEK sorumlu değildir.

KOMEK İLE İLGİLİ DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN

3.Sistemde yanlış beyan edilen bilgilerden dolayı oluşabilecek hatalardan KO-MEK sorumlu olmayacaktır.

4.Kurslara devam zorunludur. Mazeretsiz olarak devamsızlıktan kaydı silinen kursiyer, aynı eğitim öğretim döneminde kurslarımıza kayıt yaptıramaz.

5.KO-MEK, kursiyerlerinin devam durumlarını sertifika vermek için takip eder. Kursun toplam süresinin 1/5'inden fazla devamsızlık yapan kursiyer devamsızlıktan kalır.

6.KO-MEK, eğitim sonunda Milli Eğitim Bakanlığınca belirtilen ders saatlerini dolduran ve başarı gösteren her kursiyere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Kurs Bitirme Belgesi verir. Ancak devamsızlık ve disiplin nedeniyle kaydı silinen kursiyer, belge alma hakkını kaybeder.

7.Kursa devam ettiği halde başarı gösteremeyen kursiyerler, bir sonraki yıl KO-MEK kurslarına tekrar kayıt yaptırabilirler.

8.KO-MEK'in tatil günleri; 1 Ocak, Yarıyıl Tatili, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos, 29 Ekim ve dini bayram günlerine rastgelen günlerdir. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığının ya da valilik tarafından kar, sel, fırtına vb. sebeplerle eğitime ara verilen günlerde KO-MEK Kurs Merkezlerinde de eğitime ara verilip ders yapılmamaktadır. KO-MEK'in bu tatil günlerinde cep telefonunu doğru şekilde işleyen kursiyerlere SMS gönderilip bilgi verilir.

9.Kursiyerler sınıfta şahsi eşyalarını bırakamaz. Aksi durumlarda ortaya çıkabilecek zararlardan KO-MEK sorumlu tutulamaz.

10.KO-MEK, kusursuz, çağdaş eğitim için demirbaş sayılan malzemeleri temin eder, derslikleri eğitim için uygun hale getirir. Kursiyer, eğitim gördüğü merkezin demirbaşına zarar verdiği takdirde, verdiği kararı karşılamakla yükümlüdür.

11.Eğitim ve Organizasyonlar esnasında KO-MEK birimleri tarafından alınan görüntüler (fotoğraf, video) kurum ve branş tanıtım amaçlı yazılı ve görsel basında, sosyal medyada kullanılabilir.

12.KO-MEK, gerek eğitim öğretim dönemi içerisinde gerekse sonunda yerel, ulusal ve uluslararası sergiler düzenler. Bu etkinliklerde sergilenen kursiyerlerimize ait eserlerin güvenliğini temin eder. Kursiyer, ürettiği ve sergilemeye değer görülen ürünlerini KO-MEK'in düzenleyeceği yerel, ulusal ve uluslararası etkinliklerde sergilemekle yükümlüdür.

13.KO-MEK personeli ve kursiyerleri, KO-MEK tarafından düzenlenen her türlü seminer ve eğitim programlarına katılmakla yükümlüdür, KO-MEK tarafından uygulanan sosyal sorumluluk projelerine katılım ise gönüllük esasına bağlıdır.

14.KO-MEK ‘ te, eğitimlere katılım şartları ve yaş sınırı, branşlara göre değişiklik göstermektedir. Kurslara müracaat eden kursiyerlerden 18 yaşından küçük kursiyerlerin velilerinin muvafakatlerini almaları zorunludur.

15.Kurs başvuruları başvurulan zamandan itibaren 24 ay geçerlidir. Başvurulan Kurs Merkezinde, başvurulan saatte başvurulan branşa yeterli talep olmaması durumunda, gerekli fiziksel koşullar sağlanamadığı ve personel görevlendirilmesi yapılamadığı takdirde KO-MEK başvurunuzu iptal etme hakkına sahiptir.

KOMEK NEDİR?

2005 Şubat ayında yetişkin eğitimi faaliyetine başlayan KO-MEK, Kocaeli’de ikamet eden vatandaşların talepleri doğrultusunda gelişerek günümüzde 12 ilçede 42 Kurs Merkezi ile eğitim ve sosyal faaliyetlerini sürdürmektedir.

KOMEK, Kocaeli il sınırları içerisinde yaşayan bireylere, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde yürütülen eğitim ve kültür faaliyetleri ile nitelikli insan olmalarını destekleyerek, onları sosyal hayata ve iş hayatına kazandırmak bununla birlikte kentin eğitim seviyesini yükseltmek ve şehrin kültürel kimliğini zenginleştirmek amacıyla kuruldu.