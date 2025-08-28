Emre Mutlu, 133 kilo verdi
Oyuncu ve komedyen Emre Mutlu, mide ameliyatı sonrası büyük bir değişim geçirdi. 18 ayda 133 kilo veren Mutlu'nun son hali şaşırttı
Giriş: 28.08.2025 - 15:39 Güncelleme: 28.08.2025 - 16:32
Sosyal medya hesabından paylaştığı videolarla ünlendikten sonra sonra stand-up yapmaya başlayan Emre Mutlu, büyük bir değişim geçirdi.
Aynı zamanda oyunculuk da yapan Emre Mutlu, mide küçültme ameliyatının ardından 18 ayda 133 kilo verdi.
Emre Mutlu'nun değişimini sosyal medya hesabından yayımladı.
BURÇLAR
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ