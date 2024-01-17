Komedonlardan, siyah noktalardan kurtulmak mümkün! 15 dakikada etkisini gösteriyor!
Ciltte meydana gelen komedonlar, büyüyen gözenekler, siyah noktalar kişiler için problem arz eder. Özgüveni düşüren bu cilt problemleri için bazı doğal yöntemler bulunur. Bu yöntem ile kısa süre içerisinde cilt problemlerinizi en aza indirebilirsiniz.
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Siyah noktalar, lekeler, beyaz noktalar, komedonlar cilt bakımının en sık rastlanan sorunlarındandır ve bu küçük düşmanlarla baş etmek bazen zorlu bir mücadele olabilir. Ancak endişelenmeyin, çünkü bu problemleri doğal yöntemlerle çözebilirsiniz.
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KOMEDON NEDEN OLUŞUR?
Ciltteki gözeneklerin tıkanması sonucu oluşan komedonlar genellikle burun, alın, çene ve yüz gibi yağ bezelerinin yoğunlukta olduğu bölgelerde görülür. Komedonlar gözenek içerisinde biriken ölü deri hücreleri, sebum ve kir birikintileri sebebiyle meydana çıkar.
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SİYAH NOKTALAR NEDEN OLUŞUR?
En sık rastlanan dermatolojik sorunlardan biri olan siyah noktalar, iltihaplı olmayan sivilce türlerindendir. Tüketilen gıdalar, kirli hava, makyaj malzemeleri sebebiyle meydana gelebilirler. Gözenekler içerisinde oksitlenen kir siyaha döner.
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CİLTTEKİ LEKELER NASIL GEÇER?
Vücutta herhangi bir yerde oluşan cilt lekeleri çeşitli boyutlarda gelişebilir. Lekeler sıklıkla ciltte güneş ışınlarına maruz kalan bölgelerde görülür. Genelde yüzde ve belirli vücut bölgelerinde oluşan cilt lekeleri genellikle kahverengi ve tonlarında olur. Lekelerin rengi bireylerin cilt tonuna göre değişkenlik gösterebilir.
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PATATES PÜRESİ
Haşlanmış patatesleri püre haline getirdikten sonra göz çevresinde ve beyaz noktaların bulunduğu alanlarda 15 dakika bekletin. Daha sonra cildinizi rutin olarak kullandığınız temizleme jelinizle temizleyip kurulayın.
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ÇAY AĞACI YAĞI
Çay ağacı yağının cilde birçok faydası vardır. Özellikle beyaz noktaları giderme konusunda oldukça başarılı olan çay ağacı yağını temiz cildinize uygulayabilirsiniz.
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