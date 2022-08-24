Koltuk altı kararması neden olur, nasıl geçer?

Koltuk Altı Kararması Neden Olur, Nasıl Geçer? Koltuk Altı Kararmasına Ne İyi Gelir?

Koltuk altında meydana gelen kararmalar kişileri görüntü olarak oldukça rahatsız eden bir durumdur. Günlük yaşamımız içerisinde kullandığımız kozmetik ürünleri, ağda kullanımı ya da kıyafetlerimiz koltuk altı bölgesinde kararmaya neden olabilir. Ancak koltuk altı kararmasının genetik nedenlerden dolayı da ortaya çıkabileceği unutulmamalıdır. Koltuk altı kararması nedeni ile istediği kıyafeti giymekten çekinenler de bu yüzden koltuk kararmasına iyi gelen yöntemler hakkında araştırma yapmaktadır. İşte koltuk altı kararması hakkında bilinmesi gereken her şey.

Koltuk Altı Kararması Nedir?

Koltuk altı kararması hem kadınlar da hem de erkeklerde meydana gelir. Günlük hayatta hijyen ve temizlik için kullandığımız pek çok kimyasal kozmetik ürünü bu kararmaların daha hızlı ve sık meydana gelmesine sebebiyet verir. Koltuk altının daha koyu bir renge sahip olması koltuk altı kararması olarak tanımlanır. Koltuk altı kararmasının insan sağlığı için olumsuz bir etkisi yoktur ancak estetik açıdan kişileri rahatsız eder.

Koltuk Altı Kararması Neden Olur?

Koltuk altı bölgesi vücudumuzun en hassas bölgelerinden biridir. Bu yüzden cilt hasarı daha kolay meydana gelir. Koltuk altı kararması da bu cilt hasarlarından biridir. Farklı nedenlerden dolayı ortaya çıkan koltuk kararmasının nedenlerinden biri temizlik için kullanılan ürünlerdir. Gün içinde temiz hissetmek için sıkça kullandığımız deodorantlar koltuk altı kararmasına neden olabilir. Bir diğer neden ise koltuk altının ağda ile alınması ya da tıraş edilme sürecidir. Ağda ve tıraş işlemleri koltuk altı derisinde tahriş ve hasara yol açabilir. Bu da kararmalara neden olabilir.

Koltuk Altı Kararması Nasıl Geçer?

Koltuk altı kararmasının nasıl geçeceği en çok merak edilen konular arasında yer almaktadır. Kadınlar ve erkekler koltuk altı kararması için kozmetik ürünleri tercih edebileceği gibi, bu bölgede meydana gelen kararmayı düzeltmek için estetik tedavi yöntemlerini de kullanabilir. Bunun yanı sıra evde uygulanabilecek doğal tedavi yöntemleri vardır. Bu doğal tedavi yöntemleri kolaylıkla uygulanabildiği için kişiler tarafından da sıklıkla tercih edilir.

Koltuk Altı Kararması Evde En Hızlı Nasıl Geçer?

Koltuk altı kararmasına ne iyi gelir? sorusunun farklı cevapları vardır. İşte evde uygulanabilecek doğal tedavi yöntemleri:

Patates: Koltuk altı kararmasına evde doğal yöntemlerle tedavi uygulamak isteyen kişiler için patates uygulaması en kolay yöntemlerde biridir. Bunun için çiğ patatesi ince bir şekilde dilimledikten sonra bu ince dilimlerden birini koltuk altına koyabilirsiniz. 10 dakika kadar beklettikten sonra koltuk altınızı durulayabilirsiniz. Bu işlemi haftada 3 ya da 4 kez uygulamanızda sakınca yoktur.

Limon: Koltuk altı kararmasına iyi gelecek doğal yöntemlerden biri de limondur. İnce dilimlenmiş limonu koltuk altı bölgenizde bekleterek kararmaların önüne geçebilirsiniz. Ancak burada hassas bir cilde sahipseniz limon kullanımından uzak durmalısınız. Aksi halde asidik yapısı ile ciltte tahrişe yol açabilir.

Salatalık: Doğal beyazlatıcılar arasında limon ve patatesle birlikte salatalık da yer alır. Salatalık maskesi uygulaması da diğerleri gibi yapılmalıdır. İnce dilimlerin koltuk altında bekletilmesi düzenli yapıldığı takdirde olumlu sonuç verir. Salatalık herhangi bir tahrişe neden olmayacağı için her gün uygulanmasında bir sakınca yoktur.