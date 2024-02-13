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        Haberler Dünya Kolombiya harekete geçti: Çetelerle mücadele için tüm cezaevlerinde "acil durum" ilan etti!

        Kolombiya harekete geçti: Çetelerle mücadele için tüm cezaevlerinde "acil durum" ilan etti!

        Kolombiya'da son haftalarda hapishane yetkililerine yönelik artan şiddet olayları sebebiyle, çetelerle mücadele kapsamında ülke genelinde tüm hapishanelerde "acil durum" ilan edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 08:12 Güncelleme: 13.02.2024 - 08:40
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        Çetelerle mücadele için tüm cezaevlerinde acil durum!
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        Kolombiya'da hükümet, çetelerle mücadele kapsamında, ülke geneli tüm hapishanelerde "acil durum" ilan ettiğini duyurdu.

        Adalet Bakanı Nestor Osuna, yaptığı basın toplantısında, söz konusu kararın son haftalarda hapishane yetkililerine yönelik işlenen şiddet olayları nedeniyle alındığını belirtti.

        Foto:Unsplash
        Foto:Unsplash

        Özellikle aşırı kalabalık cezaevlerinde güvenlik güçlerinin operasyonlar yapabileceğini dile getiren Osuna, "Ulusal Cezaevi Enstitüsü INPEC ile yaptığımız toplantının ardından 'Acil Durum İlan' etme kararı aldık. Amacımız hapishanelerde gardiyanların güvenliğini sağlamak, gasp ve yolsuzluğu ortadan kaldırmaktır." ifadesini kullandı.

        Osuna, cezaevlerinde "sürpriz baskın ve aramaların" gerçekleşebileceğini ve suç işlediği tespit edilenlerin ise başka hapishanelere nakledileceğini söyledi.

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        Foto:Unsplash
        Foto:Unsplash

        INPEC'in üst düzey yetkililerinden Jesus Cardenas, 10 Şubat'ta Valle del Cauca yönetim bölgesine bağlı Tulua kasabasında, silahlı iki kişinin saldırısına uğramış ve hayatını kaybetmişti.

        Saldırının hapishanelerle bağlantılı çete üyeleri tarafından gerçekleştirildiği tahmin ediliyor.

        Güvenlik güçlerinin operasyonunda, "La Inmaculada" isimli çete lideri ve "Nacho" lakaplı Mauricio Marin Silva ele geçirilmişti.

        Operasyonun ardından çete mensupları bir trafik görevlisini öldürmüş, 8 aracı ateşe vermişti.

        *Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

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        #Kolombiya
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