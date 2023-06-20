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Kaçak yolcuların seyahati feci bitti! 4 gün arkadaşının cesediyle kaldı

Kolombiya'dan Samsun'a gelen yük gemisinin kaçak yolcuların seyahati feci bitti. Geminin ambarının kapısındaki mührün kırık olduğunu fark eden gemi personelinin kontrolünde yakalanan Kolombiya uyruklu Luis Antonio Obando Castr isimli kaçak yolcunun hayatını kaybeden arkadaşının cansız bedeniyle 4 gün boyunca seyahat ettiği ortaya çıktı

Giriş: 20.06.2023 - 18:41 | Güncelleme: ABONE OL
Kolombiya'dan gelen gemide 4 gün arkadaşının cesediyle kaldı! - En son haberler
İHA

Samsun Limanı'na Kolombiya'dan gelen Türk bayraklı Katya ATK isimli yük gemisinin ambarının kapısındaki mührün kırık olduğunu fark eden gemi personeli, kaçak yolcu olma ihtimaline karşı ambarı kontrol etti.

Gemi personeli, yapılan kontrolde Kolombiya uyruklu Luis Antonio Obando Castr isimli yolcuyu yakaladı. Castr, kendisi ile birlikte bulunan vatandaşı Manuel Javier Prado Cortes'in (56) hayatını kaybettiğini ve 4 gün boyunca arkadaşının cesediyle kaldığını söyledi.

Olay, gemi personeli tarafından sahil güvenlik ekiplerine haber verildi. Manuel Javier Prado Cortes'in cansız bedeni otopsi için gemiden karaya alınarak Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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