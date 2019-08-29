Kolombiya'da eski FARC lideri Ivan Marquez yeniden silahlanma çağrısı yaptı

29 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kolombiya'da üç yıl önce hükümet ile barış anlaşması imzalayan Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) eski komutanlarından Ivan Marquez yeniden silahlı mücadeleye dönme çağrısı yaptı.
Askeri üniforması ve silahıyla görüldüğü bir videoda Marquez "silahlı mücadelenin yeni bir aşaması başlıyor" dedi.
Marquez FARC adına barış müzakerelerini yürütenlerden biriydi.
Yayınlanan videoda Marquez " Savaşma iradesi oldukça kazanma umudu vardır" sloganı yazılı bir pankartın önünde yazılı bir açıklama okuyor.
Marquez'in etrafında 10'u aşkın kadın ve erkek kamuflaj giysileriyle görülüyor. Aralarında üst düzey eski iki FARC gerillası Jesus Santrich ile 'El Paisa' adıyla bilinen kişi de bulunuyor.
Yarım saat süren açıklamada Marquez, kendisinin müzakere ettiği barış anlaşmasına Kolombiya hükümeti 'ihanet ettiği" için yeniden silahlanma çağrısı yapıyor.
"İki yılda 500'ü aşkın toplum liderinin ve 150 gerillanın öldürüldüğünü" söyleyen Marquez, yeni gerilla grubunun, örgütün eski ismi Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri - Halk Ordusu (FARC-EP) adını alacağını ve farklı taktikler izleyeceğini duyurdu.
Yeni grubun sadece "saldırılara karşılık vereceğini" ifade eden Marquez, fidye amaçlı insan kaçırma olaylarının yaşanmayacağını, yerel toprak sahipleri ve iş insanlarını "davaya katkıda bulunmaya" ikna etmeye çalışacaklarını söyledi.
Ivan Marquez adını kullanan Luciano Marin Arango, 2016'da Kolombiya hükümeti ile barış anlaşması imzalanmadan önce FARC'ın iki numaralı lideriydi. Dört yıllık barış müzakerelerinde önemli rol oynadı.
Barış sürecinin gereği olarak FARC siyasi bir partiye dönüştü ve Kolombiya parlamentosunda belli sayıda sandalye sahibi oldu.
Marquez, FARC'ın senatodaki beş üyesinden biri oldu. Ancak Temmuz 2018'de göreve başlamak üzereyken FARC'taki silah arkadaşlarından Jesus Santrich'in tutuklanmasını protesto ederek görevi reddetti.
Daha sonra yeraltına çekilen Marquez ilk olarak Ocak ayında bir videoda görüldü.
Videodaki konuşmasında Kolombiya hükümetini barış anlaşmasının gereklerini yerine getirmemekle suçlamış, barış konusundaki "cesaretinin kırıldığını", ama hala barışı desteklediğini ifade etmişti.
Marquez'in silahlara geri dönme çağrısı yaptığı videonun barış sürecinin uygulanmasındaki sorunları daha fazla tartışmaya açması ve geçiş sürecindeki hukuki uygulamalara eleştirilerin artmasına yol açması bekleniyor.
FARC'a güven duyulmayacağını ve liderlerinin hapse atılması gerektiğini savunanlar da haklı çıktıklarını iddia edebilir.
Çoğu kişi FARC'ın zaten tümüyle ortadan kalkmadığını iddia ediyor. Grubun liderleri barış imzalamış ve 7000 gerilla silahlarını teslim etmiş olsa da hala aktif olan muhalif gruplar vardı.
Bunların sayısını tam olarak tahmin etmek zor olsa da, bu ay sızdırılan bir askeri belgede bu sayının 2300 civarında olduğu ifade ediliyordu.
Bu muhaliflerin bir kısmı hiç silah bırakmayanlar, bir kısmı geri dönenler, diğerleri de yeni katılanlardan oluşuyor. Ama bugüne kadar onlarca küçük gruplar şeklinde dağınık haldeydiler.
Salı günü yayınlanan yeni videoda dört eski ve etkili gerilla komutanının bir arada görülmesi bu grupların güçlerini birleştirdiğini ve tek bir gerilla örgütü halinde hareket edebileceğini gösteriyor.
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