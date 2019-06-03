Latin Amerika ülkesi Kolombiya'nın Sutamarchan kasabası her yıl olduğu gibi bu yıl da domates savaşlarına ev sahipliği yaptı.

Habertürk TV'de yer alan habere göre binlerce ton domatesin kullanıldığı festivale katılanlar doyasıya eğlendi.

Hareketli Latin müziği eşliğinde dans edip birbirlerine domates fırlatan Kolombiyalılar sadece iki saat içinde kenti adeta kırmızıya boyadı. Festivalde en çok eğlenenler ise turistler oldu.

DOMATES FESTİVALİ

Ülkenin en büyük domates üretim merkezi olan kasabada düzenlenen festival çiftçilerin emeğini takdir etmek için düzenleniyor.