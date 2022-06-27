Boğa güreşi sırasında tribün çöktü!

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Kolombiya'nın Espinal kentinde düzenlenen "Corraleja" adlı boğa güreşi festivalinde, izleyicilerin bulunduğu tribünün çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 500'ü aşkın kişi yaralandı.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, yaşanan faciada 2'si kadın biri çocuk en az 4 kişinin hayatını kaybettiği, 500'ü aşkın kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Yetkililer, 30 kişinin durumunun ağır olduğunu aktardı.

Kolombiya’nın yeni seçilen Devlet Başkanı Gustavo Petro benzer olayların daha önce de yaşandığını belirterek, yerel yönetimlere insanlar ve hayvanların öldüğü bu tür etkinlikleri yasaklamaları çağrısında bulundu.

Tolima Valisi Jose Ricardo Orozco yaptığı açıklamada, bu etkinliklerin hayvanlar için tehlikeli ve zalimce olduğunu ifade ederek yasaklanması için harekete geçeceklerini söyledi.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.