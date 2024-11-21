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        Haberler Dünya Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro: Yapılması gereken mantıklı şey budur. Netanyahu bir soykırımcı | Dış Haberler

        Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro: Yapılması gereken mantıklı şey budur. Netanyahu bir soykırımcı

        Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkındaki tutuklama kararına ilişkin, "Yapılması gereken mantıklı şey budur. Netanyahu bir soykırımcı." ifadesini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 19:00 Güncelleme: 21.11.2024 - 19:00
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        'Netanyahu soykırımcı'
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        Petro, UCM'nin, Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarması üzerine sosyal medya platformu X üzerinden açıklamalarda bulundu.

        Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, "Yapılması gereken mantıklı şey budur. Netanyahu bir soykırımcı. Dünyanın adalet mahkemesi böyle diyor ve bu karara riayet edilmeli." ifadesini kullandı.

        Petro, ABD Başkanı Joe Biden'a da çağrıda bulunarak, "Eğer Biden bu emri görmezden gelirse, dünya barbarlığa sürüklenmiş olur. Batı, uluslararası politikada bağımsızlığını yeniden kazanmalı ve mahkeme kararına uymak üzere harekete geçmeli." değerlendirmesinde bulundu.

        UCM bugün açıkladığı kararda, "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü" İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını ifade etmişti.

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        #Gustavo Petro
        #Netanyahu
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