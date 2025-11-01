Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Kolombiya, ABD'nin Karayipler'deki saldırılarının durdurulması için BM'ye önerge vermeyi planlıyor | Dış Haberler

        Kolombiya, ABD'nin Karayipler'deki saldırılarının durdurulması için BM'ye önerge vermeyi planlıyor

        Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD'nin Karayipler ve Pasifik Okyanusu'nda, uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla farklı zamanlarda teknelere düzenlediği saldırıların durdurulması için Birleşmiş Milletlere (BM) önerge sunmaya hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 07:14 Güncelleme: 01.11.2025 - 07:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kolombiya, ABD gerilimini BM'ye taşıyacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin uyuşturucuyla mücadele adı altında Karayipler ve Pasifik'teki operasyonlarına tepki gösterdi.

        Cumhurbaşkanı Petro, "Uluslararası Af Örgütü'ne göre Karayipler'deki operasyon yasa dışı. Karayip hükümetleri ne düşünüyor? Halklar ne düşünüyor? Kolombiya, BM'ye Karayipler ve Pasifik'e yönelik saldırıların durdurulmasını talep eden bir önerge sunmalı." ifadelerini kullandı.

        Karayipler'deki hareketlilik

        ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatı vermişti.

        ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan bir deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun, Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

        Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

        ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri "uyuşturucu kaçakçılığı" gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, yapılan saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Meteoroloji'den iyi haber! Bahar gibi cumartesi!
        Meteoroloji'den iyi haber! Bahar gibi cumartesi!
        Yasa dışı bahis ve kumarla eylem planı yayımlandı
        Yasa dışı bahis ve kumarla eylem planı yayımlandı
        Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem açıklaması!
        Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem açıklaması!
        Gebze'de bir binada çatırtı sesleri
        Gebze'de bir binada çatırtı sesleri
        Icardi için ayrılık iddiası: Yeni adresini duyurdular!
        Icardi için ayrılık iddiası: Yeni adresini duyurdular!
        Kartalkaya davasında karar!
        Kartalkaya davasında karar!
        İtalya'da gündem Hakan Çalhanoğlu!
        İtalya'da gündem Hakan Çalhanoğlu!
        Faciadan sonra 12 bina mühürlendi!
        Faciadan sonra 12 bina mühürlendi!
        Sergen Yalçın'ın derbi 11'i!
        Sergen Yalçın'ın derbi 11'i!
        İETT otobüsünde bıçaklı saldırı! Can kaybı var!
        İETT otobüsünde bıçaklı saldırı! Can kaybı var!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        ABD vizelerinde bekleme süresi kısaldı
        ABD vizelerinde bekleme süresi kısaldı
        Kuyruklu yıldız 'Lemmon' Bitlis semalarında görüntülendi
        Kuyruklu yıldız 'Lemmon' Bitlis semalarında görüntülendi
        Sıcaklıklar yüksek, yağış beklenmiyor!
        Sıcaklıklar yüksek, yağış beklenmiyor!
        Kahire'de 1 milyar dolarlık dev müze, 20 yılın ardından açılıyor
        Kahire'de 1 milyar dolarlık dev müze, 20 yılın ardından açılıyor
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa