Asırlardır su üstünde yaşıyorlar! İşte nedeni...

Yerel kaynaklara göre, Avrupalı tüccarlara köle olarak satılmamak için 17. yüzyılda Fon ve Dahomey krallıklarının askerlerinden kaçan Tofinu kabilesi, gölün kutsal sayılması ve askerlerin dini nedenlerle suya girmemesi nedeniyle Nokoue Gölü'nde uzun tahta ayaklar üzerine evler inşa etti.