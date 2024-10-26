Mikrodalga fırınlar iyonlaştırıcı olmayan radyasyon üretir, bu da cep telefonunuzdan gelen radyasyona benzer ancak çok daha güçlüdür. Işığın da elektromanyetik radyasyon olduğunu unutmayın, bu nedenle tüm radyasyonun kötü olmadığı açıktır.