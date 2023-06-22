3 Malzemeli Kolay Kurabiye Nasıl Yapılır?

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Evde olduğunuz sırada canınız çayın yanında yiyebileceğiniz fakat yapımı kolay olan yiyecekler çekebilir. İşte tam da bu anda 3 malzemeli kolay kurabiye tarifi ile çayınızın yanına eşlik edecek lezzetli kurabiyeler elde edebilirsiniz. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte komşular ile balkonda çay, kahve keyfi yaparken atıştırmalıkların yanına yapacağınız en kolay kurabiye tarifi ile sohbetlerinizi lezzetlendirebilirsiniz.

3 malzeme ile sadece evde bulunan malzemeler ile masraf yapmadan, markete gitmeden nasıl kurabiye hazırlayacağınızı biliyor musunuz? 3 malzeme kullanarak ağızda dağılan nefis kurabiyeler yapmak için toplamda 25 dakika gibi kısa bir süreye ihtiyacınız var. Kurabiyenizi bu kadar kısa sürede pişirerek misafirlerinizin damağını çatlatan lezzete kavuşabilirsiniz. 3 malzeme ile yapılan kurabiyenin malzemeleri arasında yumurta bulunmaması uzun süre saklanabilmesini sağlar. Yaptığınız kurabiyeleri ister bir kavanoz içerisinde isterseniz de buz dolabı poşetine koyarak buzlukta saklayabilirsiniz.

Parti organizasyonlarında servis edilen ikramlar arasında mutlaka tatlı ve tuzlu kurabiye bulunur. Yapımının kolay olması ve doyurucu özelliğiyle kurabiyeler vazgeçilmez lezzetler arasında yer alır. Özellikle doğum günleri gibi partilerde yaş pastanın yanında birçok hamur işi yapılmaktadır. Kurabiyeler de bu hamur işlerinden birisi olarak yer alır. Eğer doğum günü sahibi siz iseniz onca telaş arasında bir de kurabiye tarifi aramakla yorulmamanız için kolay kurabiye nasıl yapılır, kolay kurabiye yapılırken nelere dikkat edilir sizin için araştırdık ve hazırladık. Kolay kurabiye tarifi ile parti misafirlerinin sizden tarif istemesi kaçınılmaz olacaktır.

Kaç kişilik: 7-8 kişilik (18 adet)

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Kalori: 1 porsiyon 449 kalori.

3 Malzemeli Kolay Kurabiye Malzemeleri

125 gram oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı

2,5 çay bardağı un

1 çay bardağı pudra şekeri

3 Malzemeli Kolay Kurabiye Nasıl Yapılır?

Yapılış-1

Öncelikle buzdolabınızdaki tereyağını oda sıcaklığına gelene kadar bekletelim.

Oda sıcaklığına gelen ve yumuşayan tereyağını derin yoğurma kabının içerisine alalım.

Tereyağı üzerine 1 çay bardağı pudra şekerini ekleyelim.

İster tel çırpıcıyla ister elinizle krema kıvamına gelene kadar karıştıralım.

Karışan karışımın içerisine 2 çay bardağı unu yavaş yavaş eklemeye başlayalım.

Unu koydukça yoğuralım ve kıvam almasını sağlayalım.

Kurabiye hamuru ele yapışmayan bir hamur olmalıdır.

Ele yapışmayan hamur elde edene kadar karışımın kıvam alması için yoğuralım.

Kıvam alan kurabiye hamurundan elinize ceviz büyüklüğünde parçalar alalım.

Elinize aldığınız hamura oval şekil verelim.

Dilerseniz farklı kurabiye şekilleri de verebilirsiniz.

Oval şekle gelen kurabiyelerinin üzerine çatal basarak çatal şekli verebilirsiniz.

Yağlı kâğıt serdiğiniz fırın tepsinize şekil verdiğiniz kurabiyeleri dizin. Eğer yağlı kâğıt yok ise tepsinizi güzelce yağlayarak kurabiyeleri koyabilirsiniz.

Burada en önemli nokta fırının ısınmasıdır. Eğer fırın sıcak olmaz ise kurabiyeleriniz gereke formu almayabilir.

170 derecede önceden ısıttığınız fırında kurabiyeleri pişirelim.

Yaklaşık 15-20 dakika içinde 3 malzemeli kolay kurabiyeleriniz pişmiş olacaktır.

Pişen kurabiyeleri fırından alarak ilk sıcaklığının çıkmasını bekleyelim.

Kurabiyelerinizin üzerine pudra şekeri serperek servis edebilirsiniz. Eğer pudra şekeri serperek servis edecekseniz kurabiyelerin çok sıcak olmamasına dikkat edin. Sıcak kurabiye pudra şekerini eritir.

Dilerseniz sade servis edebileceğiniz gibi Antep fıstığı serperek de kurabiyelerinizi lezzetlendirebilirsiniz.

Afiyet olsun!

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos