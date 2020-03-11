Kolay kilo vermek için yapılması gerekenler nelerdir?

11 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kilo vermek istiyorum fakat hangi adımları izleyeceğimi bilmiyorum diyorsanız haberimiz tam sizin için. Kolay yollar ile kilo vermenin ve verdiğiniz kiloları geri almamanız için gerek tüm adımları sizler için derledik. İşte kolay kilo vermenin yolları...
KOLAY KİLO VERMEK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER NELERDİR?
Kilo verirken en önemli şeylerden biri sağlıklı kilo vermektir. Sağlıksız verilen kilolar kişi açısından olumsuzluklar oluşturur.
Su İçin
Kilo vermek istiyorsanız bol bol su içmeniz gerekir. Metabolizmanın daha hızlı çalışmasını sağladığı için yağ yakımı hızlanır. Bu nedenle diyet sırasında bol su tüketilmelidir.
Şeker Kullanmayın
İçinde şeker bulunan her türlü gıdadan uzak durun. Şekeri bırakmanız kilo vermenizde büyük oranda rol oynayacaktır.
Ekmeği Azaltın
Ekmek vücutta yakılması zor olan ürünlerdendir. Bu yüzden ekmeği azaltmanız kilo vermenize yardımcı olacaktır.
Alkolden Uzak Durun
Bilindiği üzere alkol bol kalorilidir ve kilo aldırır. Alkolden alınan kiloların verilmesi zordur. Bu yüzden alkolü bırakmanız daha fazla kilo almanıza engel olur.
Uyku Düzeni Oluşturun
Uyku düzeninin bozukluğunun kilo aldırdığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Uykunuzu düzene sokarak kilo vermeye yardımcı olur.
Hareket Edin
Kilo vermek için yürüyüş, egzersiz gibi şeyler yapın. Hareket etmeniz kilo vermenize yardımcı olacaktır.
KİLO VERİRKEN YAPILMAMASI GEREKENLER
Kilo vermeye çalışırken yapılan hatalar kilo vermenize engel olur. İşte doğru bildiğiniz yanlışlar...
Hızlı Yemek Yemeyin
Hızlı yemek yemek yapılan en büyük hatalardan biridir. Hızlı yemek yediğiniz zaman beyin tokluk hissini hemen veremez ve bu yüzden daha da fazla yemenize sebep olur. Yavaş yemek yerseniz daha az besin ile doyar ve daha hızlı kilo verirsiniz.
Su İçmemek
Yapılan bir diğer hata ise su içmemektir. Vücudunuz yağ yakarken, protein işlerken meydana çıkan atıkları atmak için suya ihtiyaç duyar. Yediğiniz yiyecekleri sindirmeniz ve metabolizmayı çalıştırmak için su içmek oldukça önemlidir.
Her Diyeti Uygulamak
Görüp duyduğunuz her diyeti uygulamak yanlıştır. Kendi vücut tipinize göre diyet seçmeli ve onu uygulamalısınız. Yanlış diyet uygulamak kilo verdirmediği gibi sağlığınızı da olumsuz etkiler.
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