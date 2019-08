Adının Fenerbahçe ile anılmasına cevap veren Brezilyalı oyuncu, "Kariyerim boyunca her transfer döneminde adım başka takımlarla geçti. Bu beni endişelendiren bir şey değil çünkü ben her zaman bunu sevdim. Benim için en önemli şey burada olmak. Marsilya'dayım ve Marsilya taraftarı için uğraşıyorum, her şeyi bu kulüp için yapmaya çalışıyorum. Gerisi bana bağlı değil, birçok şey olabilir" dedi.