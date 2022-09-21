ALBERT EİNSTEİN: HER ŞEY ENERJİDİR

Albert Einstein’ın frekansların insan bedeni üzerindeki etkilerine dair söylediği bu söz ise oldukça dikkat çekici. Einstein’a göre her şeyin frekanstan ibaret olduğunu belirttiği bu açıklama kokuların ne denli etkin olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

"Her şey enerjidir ve her şey yalnızca bundan ibarettir. Sahip olmayı istediğiniz gerçekliğin frekansına uyumlandığınızda artık yapacak bir şey yoktur, o gerçeklik size ait olur. Bundan başka bir yol yoktur. Bunun adı felsefe değil, fiziktir."