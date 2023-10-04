Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Köksal Engür ile Yılmaz Gruda son filmlerini izleyemedi

        Köksal Engür ile Yılmaz Gruda son filmlerini izleyemedi

        Köksal Engür ile Yılmaz Gruda, rol aldıkları 'Güven Bana'nın gösteriminin depremler nedeniyle ertelenmesiyle son filmlerini izleyemedi. Engür ile Gruda bu süreçte hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2023 - 10:15 Güncelleme: 04.10.2023 - 10:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Yapımını Aytaç Medya, yapımcılığını Anıl Oğuz’un üstlendiği, senaristliğini ve yönetmenliğini Selçuk Aydemir’in yaptığı ‘Güven Bana’, gösterime 13 Ekim'de girecek.
          'Güven Bana'da başrolleri Cihangir Ceyhan, Ufuk Bayraktar, Okan Cabalar, Erdal Özyağcılar, Özgür Emre Yıldırım, Pelin Karahan, Köksal Engür, Yılmaz Gruda, Zihni Göktay, Serap Önder, Tuncay Beyazıt paylaştı.

        • 2

          Köksal Engür ile Yılmaz Gruda, rol aldıkları son yapım olma özelliğine sahip 'Güven Bana'yı izleyemedi. Nedeni ise 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremler... Deprem öncesinde gösterim tarihi 8 Şubat olarak belirlenen filmin yeni vizyon tarihi ekime çekilmişti.
          Bu süre zarfı içinde Engür; 26 Mart, Gruda ise 25 Haziran'da hayatını kaybettikleri için 'Güven Bana'yı izleme şansına sahip olamadı.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        "30 yıl sonra cehennemi United buldu"
        "30 yıl sonra cehennemi United buldu"
        Enflasyon tahminlerine göre maaş zammı
        Enflasyon tahminlerine göre maaş zammı
        "Cantona değil Icardi attı manşeti"
        "Cantona değil Icardi attı manşeti"
        O anlar kamerada! Uyuşturucu sattığı iddiasıyla... Dövüp yerde sürüklediler!
        O anlar kamerada! Uyuşturucu sattığı iddiasıyla... Dövüp yerde sürüklediler!
        Cem Yılmaz yapay zekâya karşı
        Cem Yılmaz yapay zekâya karşı
        5 kente dikkat çekti! Deprem bilimci Prof. Dr. Bektaş'tan Trabzon için çarpıcı uyarı!
        5 kente dikkat çekti! Deprem bilimci Prof. Dr. Bektaş'tan Trabzon için çarpıcı uyarı!
        Galatasaray kazandı, ünlüler coştu
        Galatasaray kazandı, ünlüler coştu
        Ankara'daki terör saldırısında ikinci teröristin de kimliği belirlendi
        Ankara'daki terör saldırısında ikinci teröristin de kimliği belirlendi
        Tesadüfen Nobel
        Tesadüfen Nobel
        Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
        Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
        Icardi penaltıyı kaçırdı, zoru attı!
        Icardi penaltıyı kaçırdı, zoru attı!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir! Kör noktada ölüm!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir! Kör noktada ölüm!
        Sancaktepe'de kaybolan 3 kardeşten acı haber!
        Sancaktepe'de kaybolan 3 kardeşten acı haber!
        "Aslıhan'ı unuttum, 100 yıl öncesine döndüm"
        "Aslıhan'ı unuttum, 100 yıl öncesine döndüm"
        Habertürk Anasayfa