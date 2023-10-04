Köksal Engür ile Yılmaz Gruda son filmlerini izleyemedi

Köksal Engür ile Yılmaz Gruda, rol aldıkları son yapım olma özelliğine sahip 'Güven Bana'yı izleyemedi. Nedeni ise 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremler... Deprem öncesinde gösterim tarihi 8 Şubat olarak belirlenen filmin yeni vizyon tarihi ekime çekilmişti.

Bu süre zarfı içinde Engür; 26 Mart, Gruda ise 25 Haziran'da hayatını kaybettikleri için 'Güven Bana'yı izleme şansına sahip olamadı.