Yaz sebzesi patlıcan ile köftenin uyumuyla leziz bir yemek tarifi ile karşınızdayım.

Köfteli Patlıcan İçin Gereken Malzemeler:

1 kilo patlıcan

Köftesi İçin:

500 gr kıyma

1 kuru soğan

1 yumurta

Maydanoz

2 diş ezilmiş sarımsak

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kimyon

Tuz

Üzeri İçin:

Domates

Sivri biber

1 su bardağı su

1 kaşık salça

Tuz

Kızartmak İçin:

Sıvıyağ

Köfteli Patlıcan Yapılışı:

Patlıcanları yıkayıp, kurulayalım.

Bir parmak kalınlığında keselim.

Doğranmış patlıcanları sıvı yağda kızartalım.

Kağıt havlu üzerine alalım.

Köftesi için, tüm malzemeleri karıştırıp yoğuralım.

Köfte şekli verip, patlıcanların arasına koyup borcama sıralayalım.

Köfte ve patlıcanlar bitinceye kadar, aynı işlemi uygulayalım.

Sivri biber ve domatesi doğrayıp, ortasına koyalım.

Salça, tuz ve suyu karıştıralım.

Yemeğimizin üzerine dökelim.

170 derece ısıtılmış fırında pişirelim.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Patlıcanları, tuzlu suda muhakkak bekletin.

Acı suyu gidecek ve daha az yağ çekecektir.

Köftesini yoğururken içine istediğiniz baharatları koyabilirsiniz.

Bu tarifte köftenin malzemesini sadece baharatlarla tatlandırıyoruz.

Fırına vermeden önce üzerini alüminyum folyo ile kapatın.

İlk 20 dakika folyo ile daha sonra folyosuz 20 dakika pişiriyoruz.