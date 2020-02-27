"KodlAğrı Tanıtım ve Çalıştay Programı" başladı

AA

BİLSEM'de öğrencilerin yapmış olduğu projeleri inceleyen ekip, çalıştay programının ilk gününde bir otelde Vali Süleyman Elban ile bir araya geldi.

Elban, kişi başına düşen gelir bakımından son 4-5 yıldır Ağrı'nın son sırada olduğunu ve geçen yıla kadar da sağlıkta 80. sırada yer aldıklarını söyledi.

Ağrı'da eğitimde ise önemli bir ilerleme kaydettiklerini belirten Vali Elban, şöyle konuştu:

"Bazı veriler açısından maalesef Ağrı son sıralarda. Ancak eğitimde yapılan çalışmalarla birlikte geçen yıl 6 sıra ilerledik ve 75. sıraya yükseldik. Bu sene hedefimiz ilk 50'ler. Bu, sürpriz olmaz çünkü eğitimde çok yoğun çalışmalar var. Sağlıkta 77. sıraya geldik. Ekonomide bir canlanma belirtisi var. Kodlama bizim eğitim alanındaki amiral gemimiz, ufkumuz."

Elban, kodlama eğitiminin donanımlı insan yetiştirmeyle ilgili yaptıkları çalışmanın bir parçası olduğunu ifade ederek, "Kodlamayla ilgili çocuklarımıza 'iyi bir hukukçu olun, iyi bir hukuk yazılımı yapın, iyi bir doktor olun ama yazılımdan anlayın, yani herhangi bir mesleği yapın bu işi de öğrenin, futbol oynar gibi, yüzme sporuyla uğraşır gibi bağlama ve keman çalar gibi öğrenin' diyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Vali Elban, "KodlAğrı" projesinin 2017 yılında kasım ayında başladığını, daha önce Ağrı'da kodlama eğitimi olmadığını ve il genelindeki 165 bin öğrencinin tamamının kodlama eğitimi aldığını söyledi.

Sunumların ardından sona eren çalıştayın ilk gününde düzenlenen programa, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları ve çok sayıda davetli katıldı.