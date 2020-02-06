Kod Adı Londra filmi oyuncuları kimler? Kod Adı Londra filmi konusu nedir? Filmseverler tarafından merak konusu oldu. Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan aksiyon filminin başrolünde Gerard Butler, Angela Bassett, Morgan Freeman yer alıyor. İşte Kod Adı Londra filmiyle ilgili detaylar haberimizde

KOD ADI LONDRA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Gerard Butler - Mike Banning

Aaron Eckhart - Benjamin Asher, ABD Başkanı.

Morgan Freeman - Allan Trumbull,[5]

Alon Moni Aboutboul - Aamir Barkawi

Angela Bassett - Lynne Jacobs

Robert Forster - General Edward Clegg

Melissa Leo - Ruth McMillan

Radha Mitchell - Leah Banning

Charlotte Riley - Jacqueline "Jax" Marshall

Jackie Earle Haley - DC Mason

Sean O'Bryan - Ray Monroe

Mehdi Dehbi - Sultan Mansoor

Waleed Zuaiter - Kamran Barkawi, Aamir Barkawi'nin oğlu ve uşağı.

Colin Salmon - Chief Kevin Hazard

Patrick Kennedy - John Lancaster

Bryan Larkin SAS Lieutenant Will Davis

Deborah Grant - Doris, Leah'ın annesi

Anthony Delancy - Jacques Mainard

Alex Giannini - Antonio Giusti

Nancy Baldwin - Agnes Bruckner

Nigel Whitmey - Robert Bowman

KOD ADI LONDRA KONUSU NEDİR?

İngiltere Başbakanının zamansız vefatı sonrası, Teşkilat Başkanı Lynne Jacobs (Angela Bassett),Londra'da düzenlenecek cenaze töreninde Banning'i (Gerard Butler) Başkan Asher'ın (Aaron Eckhart) yakın koruması olarak görevlendirir.

Dünyanın en güçlü liderlerinin katılacağı bu cenaze töreni, gelmiş geçmiş en yüksek güvenlikli organizasyon olma özelliği taşımaktadır. Liderlerin gelmeye başlamasından kısa bir süre sonra, Londra'da bombalar patlamaya başlar. Asher, Banning, ve Jacobs silahlı çatışmalar ve patlamaların ortasında kalırlar. Londra polisi ve silahlı kuvvetleri açığa çıkar ve iletişim kaynakları çöker.

Tek başına olayların göbeğinde kalan Banning, Başkan Asher'ın can güvenliğinden sorumlu olmakla beraber bu saldırıların arkasındaki isimleri de etkisiz hale getirmek durumundadır.