Yönetmenliğini Babak Najafi'nin, senaristliğini ise Creighton Rothenberger, Katrin Benedikt, Chad St. John, Christian Gudegas'ın üstlendiği Kod Adı Londra filmi araştırılıyor. İşte yetenekli oyuncu kadrosu ve dikkat çeken konusuyla izleyenleri ekrana kilitleyen Kod Adı Londra filmi hakkında merak edilenler

KOD ADI: LONDRA FİLMİ KONUSU NE?

İngiltere Başbakanının zamansız vefatı sonrası, Teşkilat Başkanı Lynne Jacobs (Angela Bassett), Londra’da düzenlenecek cenaze töreninde Banning’i (Gerard Butler) Başkan Asher’ın (Aaron Eckhart) yakın koruması olarak görevlendirir.

Dünyanın en güçlü liderlerinin katılacağı bu cenaze töreni, gelmiş geçmiş en yüksek güvenlikli organizasyon olma özelliği taşımaktadır. Liderlerin gelmeye başlamasından kısa bir süre sonra, Londra’da bombalar patlamaya başlar. Asher, Banning, ve Jacobs silahlı çatışmalar ve patlamaların ortasında kalırlar. Londra polisi ve silahlı kuvvetleri açığa çıkar ve iletişim kaynakları çöker.

Tek başına olayların göbeğinde kalan Banning, Başkan Asher’ın can güvenliğinden sorumlu olmakla beraber bu saldırıların arkasındaki isimleri de etkisiz hale getirmek durumundadır.

KOD ADI: LONDRA FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Gerard Butler - Mike Banning

Aaron Eckhart - Benjamin Asher, ABD Başkanı.

Morgan Freeman - Allan Trumbull,

Alon Moni Aboutboul - Aamir Barkawi

Angela Bassett - Lynne Jacobs

Robert Forster - General Edward Clegg

Melissa Leo - Ruth McMillan

Radha Mitchell - Leah Banning

Charlotte Riley - Jacqueline "Jax" Marshall

Jackie Earle Haley - DC Mason

Sean O'Bryan - Ray Monroe

Mehdi Dehbi - Sultan Mansoor

Waleed Zuaiter - Kamran Barkawi, Aamir Barkawi'nin oğlu ve uşağı.

Colin Salmon - Chief Kevin Hazard

Patrick Kennedy - John Lancaster

Bryan Larkin SAS Lieutenant Will Davis

Deborah Grant - Doris, Leah'ın annesi

Anthony Delancy - Jacques Mainard

Alex Giannini - Antonio Giusti

Nancy Baldwin - Agnes Bruckner

Nigel Whitmey - Robert Bowman