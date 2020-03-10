Koçtaş çalışma saatleri 2020

Ev geliştirme ve dekorasyon sektöründe hizmet veren Koçtaş'ın çalışma saatleri araştırılıyor.

KOÇTAŞ 2020 ÇALIŞMA SAATLERİ

Koçtaş hafta içi her gün sabah 10:00’da mesaiye başlar öğle tatili vermeden kapanış saati olan 22:00’a kadar hizmet vermeye devam eder. Koçtaş şubeleri hafta sonları, resmi tatillerin tamamında ve bayram tatillerinin bazı günlerinde hizmet vermektedir.

KOÇTAŞ ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Koçtaş merkez binası Taşdelen Mahallesi, Sırrı Çelik Bulvarı No:5 34788 Çekmeköy - İstanbul adresinde bulunmaktadır. Koçtaş merkez şubesine 0216 430 03 00 veya 0216 484 43 13 faks numarasıyla ulaşabilirsiniz.