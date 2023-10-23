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Şanlıurfa'da bir kadın eşinin üzerine getirmek istediği kumaya kardeşleri ile birlikte saldırarak dayak attı.

DHA'nın haberine göre merkez Eyyübiye ilçesinde oturan 6 çocuk annesi, eşinin Suriyeli bir kadını eve kuma olarak getireceğini öğrendi.

BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR Bu durumu erkek kardeşlerine anlatan kadın, kuma olarak gelen kadını sokakta görünce üzerine yürüyerek saldırdı. Cep telefonu ile kaydedilen olayda, kuma getirilmek istenen kadın dayak yerken çevredekilerin yardımı ile güçlükle kurtarıldı. REKLAM

SINIR DIŞI EDİLECEĞİ ÖĞRENİLDİ Taraflar birbirinden şikayetçi olurken, Suriyeli kadının sınır dışı edilmesi için işlem yapıldığı belirtildi.