İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde, kendisine şiddet uygulayan 25 yıllık eşi Ferhat Kırış'ı (41) silahla başına bir el ateş ederek öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık Binnaz Kırış (45) iyi hal indirimi ile 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Binnaz Kırış ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşma salonunda söz hakkı verilen sanık Binnaz Kırış, "Ben evlilik hayatım boyunca dayağa, şiddete maruz kaldım. Çocuklarımın gözünün önünde sürekli bana şiddet uyguladı. Eziyet etti. Beni ailemle, çocuklarımla tehdit etti. Defalarca beni aldattı. Ses çıkardığımda da yine dayak yiyen ben oldum. Keşke bunlar yaşanmasaydı, pişmanım. Ben onu asla öldürmek istemedim, bir anlık oldu" dedi.
Mahkeme heyeti, oy çokluğu ile sanık Binnaz Kırış'a "Haksız tahrik altında eşini kasten öldürme" suçundan iyi hal indirimi uygulayarak 15 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.
Mahkeme heyetinde bulunan üye hâkim kararda karşı oy kullanarak olayda görgü tanığı olmadığından dosya içine alınan net kesin raporların ayrıntılı değerlendirilmesinin zorunlu olduğunu belirtti. Bu durumda atışın bitişik atış olduğu sabit olduğundan alınan swap izlerinin sonuçları her bir kişi için ayrı ayrı alındığından bu raporların gözetilerek maktul yönünden yeniden ayrıntısı alınmamış doku, tırnak, kıl vs. incelemelerinin yapılması ve hükümden önce değerlendirilmesi gerekçesiyle muhalefet şerhi koydu.
İddianamede 29 Aralık 2019'da sanık Binnaz Kırış'ın eşi Ferhat Kırış'ı kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle öldürdüğü yönünde polise ihbarda bulunulduğu belirtildi. İddianamede, sanığın eşi olan maktulü silahla başından bir el ateş etmek suretiyle haksız tahrik altında kasten öldürdüğü değerlendirilmesinde bulunularak, Binnaz Kırış'ın 'Haksız tahrik altında eşini kasten öldürme' suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.
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