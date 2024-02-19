Kocaelispor'un yeni teknik direktörü Mustafa Gürsel oldu

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Trendyol 1. Lig'in 3. sırasında yer alarak Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Kocaelispor'da Ertuğrul Sağlam'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Mustafa Gürsel getirildi.

Son olarak 8 Eylül 2023'ten 5 Şubat 2024'e kadar Ümraniyespor'un teknik direktörlüğünü yapan Gürsel ile yarın Kocaelispor Stadyumu'nda imza töreni gerçekleştirilecek. İmza töreninin ardından Gürsel'in takımla ilk antrenmana çıkması bekleniyor.

Gürsel, daha önce Bandırmaspor ve Ümraniyespor takımlarında da teknik direktör olarak görev yaptı.