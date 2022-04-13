Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, teknik direktör Fırat Gül ve ekibiyle 2022-2023 sezonu opsiyon hakkı kulübe ait olmak üzere 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Kocaelispor, teknik direktör Mehmet Altıparmak'la 11 Nisan'da yollarını ayırdığını duyurmuştu.

Ligde 17. sıradaki Kocaelispor, 33 puanla düşme hattında yer alıyor.