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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Gençlerbirliği Kocaelispor-Gençlerbirliği: 2-1 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Kocaelispor-Gençlerbirliği: 2-1 (MAÇ SONUCU)

        Kocaelispor, 1-0 yenik duruma düştüğü maçta Gençlerbirliği'ni ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 mağlup edip Trendyol 1'inci Lig'de sezona galibiyetle başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 00:28 Güncelleme: 11.08.2024 - 00:28
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        Kocaelispor geriden gelip kazandı!
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        Trendyol 1'inci Lig'in ilk haftasında Kocaelispor, evinde Gençlerbirliği’ni 2-1 mağlup etti.

        10’uncu dakikada Gençlerbirliği’nde Fıratcan Üzüm ile Kocaelisporlu Mendes arasında taç çizgisi üzerinde ikili mücadele yaşandı. Mücadelede saha dışına yuvarlanan Fıratcan Üzüm, Kocaelispor’un Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile Sağlam’da yere düştü. Pozisyon sonrasında Ertuğrul Sağlam hemen ayağa kalkarken, sakatlık geçiren Fıratcan Üzüm, bir süre yerden kalkamadı. Saha kenarında tedavisi yapılan Fıratcan Üzüm tekrar oyuna döndü.

        31’inci dakikada Gençlerbirliği’nde Buğra Çağıran’ın kornerden açtığı ortaya kale önünde Gökhan Altıparmak kafayla vurdu ve topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

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        İlk yarı Gençlerbirliği’nin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

        49’uncu dakikada Marcao’nun ceza sahası dış çizgisinden çektiği şut direkten döndü. Dönen topla kale önünde buluşan Barış Alıcı, pozisyonu tamamlayarak skoru dengeledi: 1-1.

        58’inci dakikada ceza sahası içerisinde Barış Alıcı’dan gelen topa bekletmeden vuran Markao, takımını öne geçirdi: 2-1.

        Maç Kocaelispor’un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

        STAT: Yıldız Entegre Kocaeli

        HAKEMLER: Yasin Kol, Selahattin Altay, Ömer Lütfü Aydın

        KOCAELİSPOR: Gökhan Değirmenci - Ahmet Oğuz, Appindangoye, Tarkan Serbest, Muharrem Cinan, Vukovic, Pedrinho (Dk. 86 Mesut Can Tunalı), Beridze (Dk. 46 Barış Alıcı), Caktas (Dk. 67 Yusuf Cihat Çelik), Mendes (Dk. 88 Oğulcan Çağlayan), Ahmet Sağat (Dk. 46 Markao)

        GENÇLERBİRLİĞİ: Erhan Erentürk - Fıratcan Üzüm, Alperen Babacan, Sinan Osmanoğlu, Yasin Güreler, Mikail Okyar, Etebo (Dk. 72 Samed Onur), Buğra Çağıran (Dk. 65 Mete Kaan Demir), Amilton (Dk. 65 Nalepa), Metehan Mimaroğlu (Dk. 82 Ensar Kemaloğlu), Gökhan Altıparmak (Dk. 72 Yatabare)

        GOLLER: Dk. 31 Gökhan Altıparmak (Gençlerbirliği), Dk. 49 Barış Alıcı, Dk. 58 Markao (Kocaelispor)

        SARI KARTLAR: Vukovic, Ahmet Oğuz, Gökhan Değirmenci (Kocaelispor), Buğra Çağıran, Yasin Güreler, Samed Onur (Gençlerbirliği)

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