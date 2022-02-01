Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kolovos ile 1,5+1 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

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