Kocaelispor'da ayrılık
Trendyol Süper Lig takımlarından Kocaelispor, orta saha oyuncusu Mijo Caktas ile yollarını ayırdı.
Giriş: 06.08.2025 - 23:35 Güncelleme: 06.08.2025 - 23:35
Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, Hırvat oyuncu Mijo Caktas ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mijo Caktas'ın sözleşmesi karşılıklı olarak sona erdirilmiştir." ifadelerine yer verildi.
33 yaşındaki orta saha oyuncusu Kocaelispor'a 2024-2025 sezonunda dahil olmuştu.
