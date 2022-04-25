Körfez ekibi, ligin 30. haftasında sahasında Altaş Denizlispor'a 5-1 kaybetmesinin ardından 17. sıraya geriledi. Ardından deplasmanda Bursaspor'a 2-1 mağlup olan yeşil-siyahlı ekip, teknik direktör Mehmet Altıparmak'la yollarını ayırıp yerine Fırat Gül'ü getirdi.

Daha sonra sırasıyla Royal Hastanesi Bandırmaspor, Nasadoge Menemenspor ve Manisa Futbol Kulübü karşılaşmalarından 7 puan elde eden Kocaelispor, 40 puanla 14. sıraya yükseldi. Düşme hattındaki Beypiliç Boluspor'un 2 puan önünde bulunan Körfez temsilcisi, kalan 4 maçtan en fazla puanı elde etmek istiyor.

1 Mayıs'ta Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak yeşil-siyahlı ekip, ligi Altınordu, Eyüpspor (D) ve Adanaspor maçlarıyla tamamlayacak.