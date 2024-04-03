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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Kocaelispor: 3 - Göztepe: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Kocaelispor: 3 - Göztepe: 2 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Göztepe, deplasmanda Kocaelispor'a 2-0 öne geçtiği maçta 3-2 mağlup oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2024 - 23:15 Güncelleme: 03.04.2024 - 23:36
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        Göztepe 2-0'ı koruyamadı!
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        Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Kocaelispor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Kocaelispor, 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2'lik skorla kazandı.

        Kocaelispor'a galibiyeti getiren golleri 83'te, 90'da ve 90+9'daki penaltılarda Candeias attı. Göztepe'nin gollerini ise 44'te Kenneth Mamah ve 67'de Billel Messaoudi kaydetti. ,

        Bu sonucun ardından 2. sırada yer alan Göztepe 56 puanda kaldı, Kocaelispor ise puanını 48'e yükseltti.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Sarı Kırmızılılar, Erzurumspor FK'yı ağırlayacak. Kocaelispor ise Çorum FK'ya konuk olacak.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        10. dakikada ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Romulo Cruz'un şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

        44. dakikada ceza sahasına yapılan ortada altıpas içinde Mamah topu ağlara gönderdi. 0-1

        56.dakikada Kocaelispor atağında Cem topu sağ kanattan ceza sahasına kadar taşıdı. Amaral’ı gören Cem topu penaltı noktası üzerine ortaladı ancak savunma izin vermedi.

        71. dakikada Messaoudi'nin pasında kale önünde Kubilay Kanatsızkuş'un vuruşunda top filelerle buluştu. 0-2

        82. dakikada Beridze’ye ceza sahası içinde Ogün tarafından yapılan müdahalenin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi.

        83. dakikada beyaz noktanın başına geçen Candeias topu ağlara yolladı. 1-2

        86. dakikada ceza sahası içinde Taha Altıkardeş’in topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Sarper Barış Saka penaltı kararı verdi.

        88. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Candeias, takımının ve kendisinin ikinci golünü kaydetti. 2-2

        90+6. dakikada Kocaelispor bir kez daha penaltı kazandı.

        90+9. dakikada bir kez daha beyaz noktanın başına geçen Candeias, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-2

        Hakemler: Sarper Barış Saka, Oğuz Terzi, Nurettin Dinçer Demir

        Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Mehmet Yılmaz (Giorgi Beridze dk. 69), Yusuf Abdioğlu, Burak Öksüz, Emir Ortakaya (Vukovic dk. 84), Yusuf Cihat Çelik, Mesut Can Tunalı (Barış Alıcı dk. 46), Candeias, Amaral, Tuncer Duhan Aksu (Atila Turan dk. 84), Cem Ekinci (Ramil Şeydayev dk.69)

        Yedekler: Harun Tekin, Mehmet Sarı, Haşim Sarman, Kouakou, Bedirhan Yıldız

        Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

        Göztepe: Mateusz Lis, Ogün Bayrak, Taha Altıkardeş, Heliton, Ümit Akdağ, İsmail Köybaşı, Junior Dennis, Yalçın Kayan (Kubilay Kanatsızkuş dk. 66), Celil Yüksel (Turgay Gemicibaşı dk. 76), Cardoso (Messaoudi dk. 66), Mamah (Lundqvist dk. 66)

        Yedekler: Arda Özçimen, Tarkan Serbest, Ensar Aksakal, Nielsen, Atınç Nukan, Fıratcan Üzüm

        Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

        Goller: Candeias (dk. 83 pen. dk. 88 pen. ve dk. 90+9 pen.) (Kocaelispor), Mamah (dk. 44), Kubilay Kanatsızkuş (dk. 71) (Göztepe)

        Sarı kartlar: Mesut Can Tunalı (Kocaelispor), Celil Yüksel, Messaoudi (Göztepe)

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