Kocaelispor: 2 - Gençlerbirliği: 2 MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Kocaelispor ile Gençlerbirliği, 2-2 berabere kaldı
Stat: Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu
Hakemler: Mehmet Ali Özer, Oğuz Kağan Çalışır, Hasan Hüseyin Tetik
Kocaelispor: Harun Tekin, Emir Ortakaya, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 74 Fofana), Candeias, Beridze (Dk. 85 Kouakou), Atila Turan, Yusuf Emre Gültekin (Dk. 74 Mert Çölgeçen), Amaral (Dk. 63 Barış Alıcı), Burak Öksüz, Oğuz Ceylan, Douglas (Dk. 85 Atabey Çiçek)
Gençlerbirliği: Orkun Özdemir, Nzaba, Enes Keskin (Dk. 64 Ensar Kemaloğlu), Mustapha Yatabare, Kayode, Yasin Güreler (Dk. 46 Özgür Çek), Sambou Yatabare (DK. 45+1 Akabueze), Alperen Babacan, Musa Çağıran, Muhammed Himmet Ertürk (Dk. 64 Buğra Çağıran), Rodrigues (Dk. 88 Oltan Karakullukçu)
Goller: Dk. 30 Candeias, Dk. 77 Beridze (Kocaelispor), Dk. 88 Kayode, Dk. 90 Musa Çağıran (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 45+3 Burak Öksüz, Dk. 79 Harun Tekin (Kocaelispor), Dk. 11 Musa Çağıran, Dk. 28 Enes Keskin, Dk. 66 Kayode, Dk. 87 Nzaba (Gençlerbirliği)