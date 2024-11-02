Kocaelispor: 2 - Fatih Karagümrük: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Kocaelispor, evinde Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. 53'te Oğulcan Çağlayan ile 90+3'te Ryan Mendes'in golleriyle kazanan Kocaelispor, puanını 22'ye yükselterek liderliğini sürdürdü. Fatih Karagümrük ise haftayı 18 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Kocaelispor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Kocaelispor oldu.
Kocaelispor'a galibiyeti getiren golleri 53'te Oğulcan Çağlayan ve 90+3. dakikada Ryan Mendes attı. Fatih Karagümrük'ün tek golünü ise 57. dakikada Nikola Dovedan kaydetti.
Bu sonucun ardından Kocaelispor puanını 22'ye yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Fatih Karagümrük ise 18 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Yeşil Siyahlılar, Sakaryaspor'a konuk olacak. İstanbul temsilcisi, Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.