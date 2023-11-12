Kocaelispor: 2 - Çorum FK: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 12. hafta maçında Kocaelispor, sahasında Çorum FK'yı 2-1 mağlup etti
Trendyol 1. Lig'in 12. hafta maçında Kocaelispor ile Çorum FK karşı karşıya geldi. Kocaeli Stadyumu'nda oynanan maçı Kocaelispor son dakika golüyle 2-1 kazandı.
Kocaelispor'a galibiyeti getiren golleri 65 ve 90. dakikada penaltı vuruşundan Douglas Tanque'den geldi. Çorum FK'nın tek golü 70. dakikada Ahmet Sagat'tan geldi.
Bu sonuçla birlikte Kocaelispor, puanını 26'ya yükseltti. Çorum FK ise 14 puanda kaldı.
Ligde bir sonraki hafta karşılaşmalarında Kocaelispor, Giresunspor deplasmanına gidecek. Çorum FK, sahasında Altay'ı ağırlayacak.