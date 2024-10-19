Kocaelispor: 1 - Ümraniyespor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Kocaelispor, evinde Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti. 2. yarıda Oğulcan Çağlayan'ın penaltıdan kaydettiği golle kazanan Kocaelispor, puanını 19'a yükseltti ve liderliğini korudu. Ümraniyespor ise 14 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Kocaelispor ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Kocaelispor oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golü 57. dakikada penaltıdan Oğulcan Çağlayan attı.
Bu sonucun ardından lider Kocaelispor puanını 19'a yükseltirken, Ümraniyespor ise 14 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Kocaelispor, MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Ümraniyespor, evinde Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.