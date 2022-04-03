Kocaelispor: 1 - Altaş Denizlispor: 5

Stat: Kocaeli

Hakemler: Turgut Doman, Cemal Alpay, Burak Cansız

Kocaelispor: İsmet Yumakoğulları, Mehmet Taş (Dk. 39 Kubilay Yavuz), Musa Nizam, Mandjeck, Kolovos (Dk. 57 Samed Ali Kaya), Gueye, Pereira (Dk. 73 Diop), Mehmet Yılmaz (Dk. 73 Rasheed), Mazlum Demir, Kerem Can Akyüz, Benhur Keser

Altaş Denizlispor: Abdülkadir Sünger, Hakan Çinemre, Mustafa Çeçenoğlu (Dk. 77 Asım Hamzaçebi), İsmail Aissati (Dk. 77 Bünyamin Balat), Schwechlen, Gökhan Süzen, Emre Sağlık (Dk. 73 Lopes), Muhammed Gönülaçar, Mayi (Dk. 83 Erdal Akdarı), Ömer Şişmanoğlu, Djedje (Dk. 84 Muhammet Özkal)

Goller: Dk. 29 ve 67 Mayi, Dk. 50 ve 68 Mustafa Çeçenoğlu, Dk. 89 Ömer Hasan Şişmanoğlu (Altaş Denizlispor), Dk. 43 Pereira (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Dk. 45+2 Emre Sağlık, Dk. 90+1 Erdal Akdarı (Altaş Denizlispor), Dk. 67 Mazlum Demir, Dk. 76 Kerem Can Akyüz (Kocaelispor)

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