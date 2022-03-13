14 Mart Pazartesi yani yani yarın Kocaeli, Sakarya ve Bolu'da okullar tatil mi? İki il için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı. Meteoroloji genel müdürlüğü'nden gelen açıklamlar sonrası yarın Kocaeli, Bolu ve Sakarya'da okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. İşte il il merak edilen soruların cevabı...