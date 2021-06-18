Kocaeli, ilk çağlarda Bitinya adı verilen bölgede yer almaktadır. Megara ve Atinalılar körfezde bugün Başiskele ilçesinin bulunduğu bölgede MÖ 712'de Astakus adlı bir yerleşim kurmuş kent daha sonra Skylax kenti ve körfezi Olbia olarak anmıştır. Pausanias, Astakus'u Trakyalı bir soylunun adı olarak anarken Yunan mitolojisinde deniz tanrısı Poseidon ile su perisi Olbia’nın oğlunun aynı adı taşıdığı bilinmektedir. Astokus halkı MÖ 262 yılında bugünkü İzmit ilçesinin yer aldığı bölgeye yerleşmiştir. I. Nikomidis tarafından kurulduğu için bu şehre Nicomedia adı verilmiştir. Bitinya Krallığı yıkılıncaya kadar ülkenin başkenti olarak kalmıştır. Kocaeli, Orhan Bey döneminde bir uç beyi olan Akçakoca tarafından fethedilmiştir. Osmanlı döneminde Nikomedya şehri önce İznikmid daha sonra İzmid (İzmit) adını almıştır. 19. yüzyılda demiryolunun kente ulaşmasında sonra Kocaeli'de ticari ve toplumsal yaşamı canlanmıştır. 1888 yılında İzmit, bağımsız sancak yapılmıştır. Adını 1320 yılında İzmit yöresini fetheden Akça Koca'dan almaktadır.

KOCAELİ NEREDE, HANGİ BÖLGEDE?

Kocaeli ili, Marmara Bölgesi'nin Çatalca–Kocaeli Bölümü'nde, 29° 22'—30° 21' doğu boylamı, 40° 31'—41° 13' kuzey enlemi arasında yer alır. Doğu ve güneydoğusunda Sakarya, güneyinde Bursa illeri, batısında Yalova ili, İzmit Körfezi, Marmara Denizi ve İstanbul ili, kuzeyde de Karadeniz'le çevrilidir. İl merkezi İzmit'in doğusundan geçen 30° doğu boylamı Türkiye saati için esas kabul edilir. Kocaeli ilinin yüz ölçümü 3.397 km²'dir[2]. Yüz ölçümü bakımından Türkiye'nin en küçük 7. ilidir. Asya ile Avrupa'yı birleştiren önemli bir yol kavşağında bulunmaktadır. Doğal bir liman olan İzmit Körfezi işlek bir deniz yoludur. İlin kuzeybatı yüzündeki İstanbul il sınırı, Darıca ile İstanbul arasında akan Kemiklidere'nin doğusundan geçer. Güneybatıda İstanbul–Kocaeli sınırı İzmit Körfezi'nin karşı kıyısında Yalova topraklarıyla son bulur. Bursa sınırını Samanlı Dağları'nın tepelerinden geçen hat oluşturmaktadır. Bu sınır ilin güneybatısında Sapanca gölü kıyısından Sakarya iline dayanır.

KOCAELİ'NE ULAŞIM

Karayolu: Türkiye karayolu ağında trafik yoğunluğunun en yüksek olduğu kesim, Marmara Bölgesi, bölge içinde de en yoğun eksen İstanbul - Kocaeli- Adapazarı güzergahıdır. Terminale belediye otobüsleri ve minibüsle ulaşmak mümkündür.

Denizyolu: Karamürsel - Hereke arasında vapur seferleri düzenlenmektedir. Gebze - Eskihisar' dan Yalova-Topçular' a 24 saat araba vapuru seferleri vardır. Ayrıca İzmit -Gölcük - Karamürsel - Körfez hattında vapur ve Deniz Otobüsü ulaşımı sağlanmaktadır.

Demiryolu: Kocaeli , İstanbul ve Trakya'yı Anadolu'ya bağlayan demiryolu üzerindedir.

Havayolu: En yakın havaalanı Sabiha Gökçen ve İstanbul Atatürk Havaalanlarıdır.

KOCAELİ'NİN KAÇ İLÇESİ VAR?

Koceli il nüfusu: 1.997.258 (2020 sonu). İlin yüz ölçümü 3.397 km2'dir. İlde km2'ye 588 kişi düşmektedir. (Yoğunluğun en fazla olduğu ilçe: 9.339 kişi ile Darıca’dır)

İlde yıllık nüfus artış oranı %2,26 olmuştur. Nüfus artış oranı en yüksek ve en düşük ilçeler: Başiskele (%5,81)- İzmit (-% 0,57). İzmit dışında bütün ilçelerde nüfus artmıştır.

04 Şubat 2021 TÜİK verilerine göre 12 İlçe ve belediye, bu belediyelerde toplam 472 mahalle bulunmaktadır.

Kocaeli ilinin ilçeleri şunlardır:

Başiskele

Çayırova

Darıca

Derince

Dilovası

Gebze

Gölcük

İzmit

Kandıra

Karamürsel

Kartepe

Körfez

KOCAELİ PLAKASI: 41

KOCAELİ'DE GEZİLECEK YERLER

Hannibal Anıt Merkezi

Serindere Kanyonu

Bayramoğlu Adası

Seka Park

Osman Hamdi Bey Evi ve Müzesi

Eskihisar Kalesi

Pembe Kayalar

Beşkayalar Tabiat Parkı

Kasrı Hümayun Saray Müzeai

Maşukiye - Kartepe

Fevziye Camii

Derince Harikalar Sahili

Kerpe

Tarihi Kapanca Sokak

KOCAELİ YÖRESEL YEMEKLERİ

Hindili keşkek

Düğün çorbası

Sadrazam kavurma

Hoşmerim

Pişmaniye

Fesleğenli et köftesi

Keşkekli kaburga

Çalça çorbası