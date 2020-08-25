Alınan bilgiye göre, Gebze Muallimköy mevkisinde TEM Otoyolu'nun İstanbul'a gidiş yönünde bir kamyon, biri yabancı plakalı 2 de otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Kazada otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. AA'nın haberine göre; 112 Acil Servis ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönündeki trafik kontrollü sağlandı.