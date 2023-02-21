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Kocaeli merkezli kaçakçılık operasyonunda 15 zanlı yakalandı

Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı, 11 ton 650 kilogram nargile tütünü ele geçirildi

Giriş: 21.02.2023 - 20:10 | Güncelleme: ABONE OL
Kocaeli merkezli kaçakçılık operasyonunda 15 zanlı yakalandı
Kocaeli merkezli kaçakçılık operasyonu
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AA

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bandrolsüz nargile tütünü imali ve ticareti yaptıkları tespit edilen kişilere yönelik, Kocaeli merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda 11 ton 650 kilogram bandrolsüz nargile tütünü, 501 TAPDK bandrolü, 864 elektronik sigara, ruhsatsız tabanca ve 9 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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