Komşular arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

AA

Alınan bilgiye göre, Ulaşlı Mahallesi'nde komşular arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Enes B. ve Murat Ç. birbirini bıçakla yaraladı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan Enes B. Necati Çelik Devlet Hastanesine, Murat Ç. de özel hastaneye kaldırıldı.Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.