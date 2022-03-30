Ramazan ayı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İlk oruç 1 Nisan’ı 2 Nisan’a bağlayan gece tutulacak. Diyanet işleri ile Ramazan imsakiyelerinin açıklanması ardından Kocaeli'de iftar ve sahur vakitleri merak ediliyor. İşte, Diyanet Kocaeli İmsakiyesi ile iftar ve sahur (imsak) vakti saatleri...