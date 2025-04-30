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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kocaeli haberleri: Genç kız 4. kattan düştü! Okulda dehşet | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Genç kız 4. kattan düştü! Okulda dehşet!

        Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki, eğitim gördüğü lisede 4'üncü kattan düşen 12'nci sınıf öğrencisi Zeynep A., ağır yaralandı. Olay yeri inceleme ekipleri, okulda ve olayın gerçekleştiği 4'üncü katta incelemelerde bulundu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 14:31 Güncelleme: 30.04.2025 - 14:31
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        Genç kız 4. kattan düştü! Okulda dehşet!
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        Kocaeli'nde olay, saat 10.30 sıralarında Topçular Mahallesi 3135’inci Sokak’taki Çakabey Anadolu Lisesi’nde meydana geldi.

        4. KATTA PENCEREDEN DÜŞTÜ

        DHA'daki habere göre okulda düzenlenen deneme sınavı sırasında 12’nci sınıf öğrencisi Zeynep A., okulun 4’üncü katındaki penceresinden düşerek ağır yaralandı.

        GENÇ KIZ HASTANEYE KALDIRILDI

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        Okul idaresinin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Zeynep A., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Okul yönetiminin kararıyla öğrenciler evlerine gönderildi. Olay yeri inceleme ekipleri, okulda ve olayın gerçekleştiği 4’üncü katta incelemelerde bulundu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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        #kocaeli
        #Son dakika haberler
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