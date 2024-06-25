3 çocuk annesi kadın yatağında ölü bulundu!
Kocaeli'nde, yatakta hareketsizce yatan 48 yaşındaki İlknur Usta'yı gören eşinin yaptığı ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı
Kocaeli'nde olay, Körfez ilçesi Hacıosman Mahallesi Hızır Reis Caddesi'nde bulunan bir binada meydana geldi.
EŞİ YATAĞINDA HAREKETSİZ BULDU
Edinilen bilgiye göre, İlknur Usta (48) yatağında eşi tarafında hareketsiz yatarken bulundu.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
İHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, Usta'nın hayatını kaybettiği tespit edildi.
ÜÇ ÇOCUK ANNESİYDİ
Olay yeri inceleme ekiplerinin ardından 3 çocuk annesi kadın morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.