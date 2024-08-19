Emniyet Müdürlüğü otoparkında hareketli dakikalar: Bacağından vurularak etkisiz hale getirildi
Kocaeli'de İl Emniyet Müdürlüğü otoparkındaki otomobillere bıçakla zarar veren ve taşkınlık yapıp polislere doğru koşan şüpheli, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.
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Başiskele ilçesi Mahmutpaşa Mahallesi'ndeki Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nün açık otoparkında bir şüpheli, bazı otomobilleri bıçakla çizip lastiklerini patlatması üzerine nöbetçi polislerce uyarıldı.
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Şüphelinin taşkınlık yaparak, bıçakla polislere doğru koşması üzerine ateş açıldı.
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28 yaşındaki şüpheli M.Ö., bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Şüpheli, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
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M.Ö., burada yapılan müdahalenin ardından Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
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Çoğunluğu emniyet müdürlüğü personeline ait olduğu belirlenen 10'a yakın otomobilde hasar tespiti için çalışma başlatıldı.
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Olay yerinden görüntüler...
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