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Kocaeli'de tabancayla vurulan kadın yaralandı

Kocaeli Kartepe'de tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurulan kadın yaralandı. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı

Giriş: 28.05.2023 - 02:29 | Güncelleme: ABONE OL
Kocaeli'de tabancayla vurulan kadın yaralandı
Tabancayla vurulan kadın yaralandı
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AA

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde tabancayla vurularak yaralanan kadın tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ataevler Mahallesi Sarımeşe Yolu Caddesi'nde ismi henüz belirlenemeyen kişi ile Ö.Y. (23) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine tabancayla açılan ateş sonucu Ö.Y. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre, sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ö.Y, Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Bacaklarına 5 kurşun isabet ettiği tespit edilen kadın tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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