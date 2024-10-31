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        Haberler Gündem Kocaeli'de palet deposunda yangın - Güncel haberler

        Kocaeli'de palet deposunda yangın

        Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir palet deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 19:02 Güncelleme: 31.10.2024 - 19:57
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        Palet deposunda alevler yükseldi
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        Adem Yavuz Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'nde bulunan bir palet deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Alevler, 22 araç ve 47 personelin katıldığı yaklaşık 2 saat süren müdahaleyle kontrol altına alındı.

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        Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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